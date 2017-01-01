Законопроект Кабмина об азартных играх лишь частично выводит игровой бизнес из тени

В правительственном законопроекте о легализации азартных игр предполагается монополия рынка и только 3 млрд поступлений в бюджет ежегодно. Однако в альтернативном законопроекте №2285-2 эта сумма составляет не менее 9 млрд в начале работы рынка и 40 млрд гривен в год, когда игорный бизнес заработает в полной мере. Об этом говорится в статье “Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов“, опубликованном на сайте 24 канала.

“В правительственном законопроекте предусматривается монополия, которая не решает вопрос легализации. По моему мнению, законопроект лишь частично выводит игровой бизнес из тени. Зато, пока еще семь альтернативных законопроектов. К примеру, в законопроекте 2285-2 прописаны нормы, согласно которым поступления в бюджет могут составлять не менее 9 млдр, а когда бизнес вполне заработает, то они смогут пополнить государственную казну примерно на 40 млрд гривен. Зато правительственный проект предусматривает поступления в бюджет в размере 3 миллиардов гривен. Имеются ввиду, поступления от продажи лицензии на игорную деятельность“, - рассказала изданию председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

Она также отметила, что азартные игры должны легализовать до следующего года, чтобы игорный бизнес уже в 2020 мог работать законно.

“Игорный бизнес точно следующем году будет работать в рамках закона. В бюджет поступления от этого вида деятельности уже заложены“, - отметила Хотенко.

Кроме этого, в статье подчеркнули, что в альтернативном законопроекте также предусмотрено создание специального фонда, который будет направлять средства на лечение от лудомании.

“Альтернативным законопроектом (2285-2) вводится спецфонд, направленный на социальную защиту тех, кто страдает на лудоманию (игровую зависимость). В этот спецфонд от деятельности игорного бизнеса будут отчисляться деньги на лечение лудоманов “, - подчеркнули авторы материала.