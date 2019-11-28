“За количеством не гнались”: “Слуги” отчитались за 3 месяца работы

Фракция обнародовала результат своей работы за 3 месяца.

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Пропрезидентская фракция "Слуга народа" отчиталась о результатах своей работы в Раде за три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба фракции в Facebook.

Мы не гнались за количеством законопроектов. Да, за три месяца работы мы приняли большее количество, чем предыдущий созыв (86 против 65). И у нас больше постановлений - 218 против 143. Но нам важно было принять именно те документы, которые обеспечат тектонический сдвиг украинской политики. Неприкосновенность депутатов, импичмент президента, перезапуск судебной реформы, новый состав ЦИК, законы об улучшении бизнес-климата, земельная реформа - каждая из этих инициатив стоит тысячи условных законов "о дематюкацию", - сообщили в пресс-службе фракции.

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Также в “Слуге народа” подчеркнули, что бюджет на 2020 год приняли в середине ноября, а не, традиционно, под Новый год.

“Слуга народа” привела сравнительную характеристику работы парламента 8 и 9 созывов. Все данные упорядочили в инфографику и опубликовали на странице фракции в сети.

Данные о работе facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, актуальный рейтинг партий показал любопытные результаты. По данным социологов, "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - лидеры, "Голос" не прошел бы сейчас в Раду.

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