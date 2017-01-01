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СМИ назвали чиновников, которые пользуются госохраной незаконно

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УГО охраняет ВР, Кабмин, Конституционный суд, Верховный суд и президента, где бы он не находился.
СМИ назвали чиновников, которые пользуются госохраной незаконно
СМИ назвали чиновников, которые пользуются госохраной незаконно
Bihus.info

Государственная охрана для чиновников и зданий предоставляется только после указа президента, или если он предусмотрен законом. Однако, не все “защищенные“ имеют УГО законно. Об этом сообщает Bihus.info.

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Справка: УГО - это Управление государственной охраны, которое занимается обеспечением безопасности топ-чиновникам и определенному перечню зданий. Это Верховная Рада, Кабмин, Офис президента и т д. 

Журналисты Bihus.info привели список лиц, которые по информации издания, используют охрану незаконно:

  • экс-глава ЦИК Татьяна Слипачук;
  • руководитель САП Назар Холодницкий;
  • экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин;
  • глава Офиса президента Андрей Богдан;
  • экс-глава СБУ Василий Грицак;
  • экс-первый замглавы СБУ Виталий Маликов;
  • экс-секретарь СНБО Александр Турчинов;
  • экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Напомним, ранее СМИ писали, что Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану. Журналисты обнародовали резонансное расследование.

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Теги: чиновники, госохрана
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