СМИ назвали чиновников, которые пользуются госохраной незаконно
Государственная охрана для чиновников и зданий предоставляется только после указа президента, или если он предусмотрен законом. Однако, не все “защищенные“ имеют УГО законно. Об этом сообщает Bihus.info.
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Справка: УГО - это Управление государственной охраны, которое занимается обеспечением безопасности топ-чиновникам и определенному перечню зданий. Это Верховная Рада, Кабмин, Офис президента и т д.
Журналисты Bihus.info привели список лиц, которые по информации издания, используют охрану незаконно:
- экс-глава ЦИК Татьяна Слипачук;
- руководитель САП Назар Холодницкий;
- экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин;
- глава Офиса президента Андрей Богдан;
- экс-глава СБУ Василий Грицак;
- экс-первый замглавы СБУ Виталий Маликов;
- экс-секретарь СНБО Александр Турчинов;
- экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
Напомним, ранее СМИ писали, что Богдан по распоряжению Зеленского незаконно получил госохрану. Журналисты обнародовали резонансное расследование.
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