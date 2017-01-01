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К экс-соратнику Порошенко Райнину пришли националисты

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"Еще один политический хамелеон" - написал глава Нацкорпуса в Харькове.
К экс-соратнику Порошенко Райнину пришли националисты
К экс-соратнику Порошенко Райнину пришли националисты
www.facebook.com/konstantin.nemichev

Харьковские националисты пришли к экс-соратнику пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Райнину. Об этом глава Нацкорпуса в городе Харькове Константин Немичев написал в Facebook. 

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"Еще один политический хамелеон. Игорь Райнин возглавил харьковское отделение Оппозиционной платформы за жизнь" - написал Немичев. 

К экс-соратнику Порошенко Райнину пришли националисты
К экс-соратнику Порошенко Райнину пришли националисты
www.facebook.com/konstantin.nemichev

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"Бывший Глава Администрации президента Порошенко и председатель Харьковской ОГА, бывший член команды БПП. Человек, которого считали патриотом, продал свои принципы" - написал Немичев.

Ранее в спорткомплексе Харькова жестоко избили Ширяева.

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Теги: националисты, Райнин, Харьков
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