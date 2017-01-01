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Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту

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Президент Украины и канцлер Германии созвонились, чтобы обсудить подготовку к встрече в нормандском формате.
Встреча в Париже состоится через две недели
Встреча в Париже состоится через две недели
Офис президента

Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандской формате 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Других деталей розговора в Офисе президента не сообщили.

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Теги: Украина, Германия, Меркель, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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