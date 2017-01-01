Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту

Президент Украины и канцлер Германии созвонились, чтобы обсудить подготовку к встрече в нормандском формате.

Встреча в Париже состоится через две недели Офис президента

Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

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Других деталей розговора в Офисе президента не сообщили.

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