Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепу "Голоса" угрожали смертью прямо в парламенте

Комментариев: 2
В ГПУ с жалобой на угрозу убийством обратилась депутат Устинова.
Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова
Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова
Фейсбук Александры Устиновой

Читай также: С Зеленским будет то, что мы говорили, если будет хамить - Зверобой

Народный депутат из фракции “Голос“ Александра Устинова пожаловалась в Генеральную прокуратуру на угрозы убийством со стороны бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

По словам Устиновой, экс-советник министра угрожал убийством не только ей самой, но и другому депутату из той же фракции – Ольге Стефанишиной. Угрозы прозвучали в четверг, 27 ноября, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Осознавая, что его слова могут быть услышаны другими участниками заседания, кроме этого, ведется видеофиксация открытого заседания представителями СМИ, участниками и приглашенными, повернулся к лицам, которые находились слева от него и сказал: “начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью“, - указано в заявлении Устиновой.

Читай также: Угроз не было: Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

Заявление в ГПУ депутат Устинова написала со ссылкой на ч. 1 ст. 14 (подготовка к совершению преступления), ч. 1 ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата в связи с его деятельностью) и ч. 1 ст. 346 (угроза народному депутату убийством) Уголовного Кодекса Украины.

Фармацевтическая мафия готова “бошки отбивать“ депутатам, только бы не допустить снижения цен на лекарства в Украине. Очень надеюсь, что эти люди больше никогда не переступят порог Верховной Рады, а правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку действиям этих лиц, - написала Устинова в Фейсбуке.

Фейсбук Александры Устиновой

Фейсбук Александры Устиновой

Напомним, ГБР подготовило проект подозрения для депутата Федины. Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Голос, народный депутат, Верховная Рада, угрозы, ГПУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
addinol2008    28.11.2019, 17:18
Оценка:  -1
addinol2008
а к этому урюку тоже с обыском прийдут ? или все таки есть слуги и есть народ?
rafa84    28.11.2019, 17:37
Оценка:  +1
rafa84
А КАКИМ БОКОМ ТЫ, НЕДОРАЗВИТОЕ, ПРИПИСАЛО ЕГО К "СЛУГАМ" ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь