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Житомирская область получила нового прокурора

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В органах прокуратуры он работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.
Заместитель главы ГПУ Виктор Трепак
Заместитель главы ГПУ Виктор Трепак
пресс-служба прокуратуры

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В Житомирской области назначен новый прокурор Олег Василив, которого представил заместитель Генпрокурора Виктор Трепак, сообщает в четверг, 28 ноября, пресс-служба правоохранителей.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива, - говорится в сообщении.
 
До назначения Василив был первым заместителем прокурора Житомирской области.
 
Олег Василив родился в 1984 году. Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.
 
Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

 

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Теги: Генпрокуратура, прокуратура, ГПУ, Житомирская область
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