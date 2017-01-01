Житомирская область получила нового прокурора

В органах прокуратуры он работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.

Читай также: Мэр Киева отреагирует на расследование Бигуса по недвижимости Кулика В Житомирской области назначен новый прокурор Олег Василив, которого представил заместитель Генпрокурора Виктор Трепак, сообщает в четверг, 28 ноября, пресс-служба правоохранителей.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива, - говорится в сообщении.

До назначения Василив был первым заместителем прокурора Житомирской области.

Олег Василив родился в 1984 году. Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.

Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.