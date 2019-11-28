Минюст планирует массово закрывать тюрьмы и открывать частные СИЗО

Министр считает, что это единственный способ создать человеческие условия в тюрьмах при ограниченном финансировании.

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Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на презентации “To do list“ (“Список того, что нужно сделать“) Минюста 28 ноября, пишет “Укринформ“.

Три ключевые цели, которых мы планируем достичь, - это доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы работников, - заявил министр.

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По его словам, при нынешнем уровне финансирования пенитенциарной системы единственным способом достичь этих целей будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала в тех тюрьмах, где мало заключенных.

Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет, - сказал Малюська.

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Министр также выразил надежду, что после этого сокращения Минюст сможет существенно увеличить заработные платы остальных работников и “хоть как-то привести в нормальное состояние“ учреждения, которые продолжат функционировать.

Кроме того, Малюська сообщил о планах министерства создать систему частных СИЗО. По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

Напомним, из колонии Борисполя “забыли“ вовремя выпустить заключенного. Осужденного должны были освободить из-под стражи еще 9 ноября.

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