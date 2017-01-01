Инвесторы негативно отреагируют на ретроспективное изменение «зеленого» тарифа, - Гайдуцкий

Реакция инвесторов на ретроспективное изменение «зеленого» тарифа будет негативной. Об этом заявил исполнительный директор платформы «Лобосторе Украина» Иван Гайдуцкий в ходе международного форума по возобновляемой энергетике «ARWE 2019», пишет Главком.



«Инвестор будет реагировать негативно (на ретроспективное снижение «зеленых» тарифов – ред.), потому что, во-первых, это ухудшение условий для него. Во-вторых, есть варианты, что завтра в стране требуется переходить на аукционы, и туда тоже должны приходить инвесторы. Потому что без инвесторов аукциона не будет. И как будет себя чувствовать инвестор, если ему в середине аукционного процесса скажут, что мы тебе урезаем через 10, через 5 лет? Нет уверенности в государственной политике», - сказал Гайдуцкий.



Он подчеркнул, что для инвестора стабильность условий для инвестиций является фундаментальным вопросом, и он должен четко понимать, когда сможет вернуть свои вложения.



«Инвестор должен четко понимать, что есть определенный период, за который он вернет свои инвестиции», - отметил Гайдуцкий.



12 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается ретроспективное уменьшение «зеленых» тарифов (№2236-2).



Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не намерена предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.



Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение «зелёных тарифов» на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.