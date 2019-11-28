Угрозы Зеленскому. В чем винят Зверобой и Федину

Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату от Европейской солидарности Софии Федине и ветерану войны на Донбассе и волонтеру Марусе Зверобой.

Владимир Зеленский в опасности. Правоохранители спасают его от угроз со стороны народной депутатки и волонтера. Во всяком случае именно это следует из последних событий. Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении нардепу Софии Федыне и волонтеру Марусе Зверобой за угрозы в адрес Владимира Зеленского. Федыну могут лишить неприкосновенности, у Зверобой прошли обыски.

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Чем же так опасны две девушки для президента?

С чего все началось

Президент Владимир Зеленский 26 октября 2019 года приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны войны на Донбассе выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами вышло очень эмоциональным. В частности, во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: “Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то“.

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На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели прямой эфир в Facebookиз львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Стиль общения президента с добровольцами девушки назвали недопустимым и заявили, что путешествия в зону ООС опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

“Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую“, - сказала в частности Федина.

Жалобы слуг

Во партии Слуга народа возмутились высказываниями Федины и Зверобой в отношении Зеленского.

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Депутат от Слуги народа Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину. ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Подключилась и СБУ.

В итоге, ГБР подготовило подозрения Федине и Зверобой . Федина – народный депутат и пока пользуется неприкосновенностью, представление на привлечение ее к ответственности должна подать Генпрокуратура и одобрить парламент. У Зверобой , которую на самом деле зовут Елена Беленькая никакого иммунитета нет, поэтому к ней уже пришли с обысками.

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Обыск проходил на основании постановления суда. У Зверобой изъяли мобильный телефон, оружие и блокнот. Ей инкриминируют “действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя“ (ст. 109 УК), “посягательство на государственного деятеля“ (ст. 112 УК) и “угроза или насилие в отношении государственного деятеля“ (ст. 346 УК).

По словам Звиробий, посягательство на жизнь ей могут инкриминировать, “если бы у меня здесь нашли что-то, чем я могу его взорвать, или что они там ищут“. Но поскольку у нее ничего не нашли, то, по словам военного, “это какая-то пустая угроза и абсолютно безосновательна“.

После обысков Звиробий повторила свои слова про Зеленского:

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“Распиарили по всему телевидению, вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И не хрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину“.

Кто такие?

41-летняя Маруся Зверобой - волонтер и инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск Украины. Летом 2014 году она организовала полигон начальной военной подготовки для добровольцев. Осенью того же года стала командиром 11-го батальона ДУК Правого сектора.

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В 2015 году Зверобой с друзьями начала сотрудничать с 79-й бригадой ВДВ, готовя бойцов для службы по контракту.

В следующем году она стала старшим солдатом и командиром мобильной инструкторской группы десанта Вооруженных сил Украины “Марусины медведи“ 199-го учебного центра ДШВ на Житомирщине. В 2017 году начала работать в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии.

София Федина – львовская певица, доцент кафедры международных связей и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. Была ведущей львовского Евромайдана, занималась волонтерской деятельностью.

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Была помощницей на общественных началах нардепа Верховной Рады восьмого созыва Игоря Васюника. В декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Софию Федину Орденом Княгини Ольги третьей степени. На досрочных выборах в Раду в 2019 года заняла пятое место в избирательном списке партии Европейская солидарность.

Реакция

Во фракции Евросолидарность назвали дело против Федины и Зверобой преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

Там вспомнили высказывания нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, который “угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников“.

Тогда никаких уголовных дел не открывали. Речь идет о публикации Александра Дубинского в Facebook. Он тогда написал: “А ведь форум Порошенко был нашим шансом. Шансом пустить туда газ. Как раз все были в сборе”.

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Но нардеп от Слуги Народа Александр Качура расценивает слова Федины и Звиробий, как призывы к свержению государственной власти.

“Это были фактические утверждения и призывы к насильственному свержению власти, физической расправе над президентом Украины. Они прямо сказали, что “в тебя кто-то бросит гранату“, и так далее“, - отмечает Качура.