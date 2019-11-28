Хозяин квартиры удерживал вора до приезда полиции.

В Днепре вор пробрался в квартиру, увидел хозяина и умер Информатор

В Днепре по улице Макарова вор пробрался в квартиру, но неожиданно наткнулся на хозяина. Владелец схватил вора и вызвал полицию, пишет Информатор.

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“Вор всячески пытался разрядить обстановку и уверял, что ничего не украл, но хозяин квартиры настаивал на том, чтобы незваный гость дождался приезда полиции“ – говорится в сообщении.

Хозяин квартиры удерживал вора силой до тех пор, пока он не потерял сознание и не умер. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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По словам хозяина жилья, он пытался “откачать“ незваного гостя. Позже приехали медики, но они уже ничем помочь не могли.

По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно надавил ему на грудь, из-за чего мужчина умер от так называемого синдрома длительного сдавливания

Установить точные обстоятельства и причину смерти смогут только правоохранители.

Напомним, на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов, а также выясняют, был ли он причастен еще к 13 аналогичным эпизодам.

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