Спецназ обезвредил этническую ОПГ на Херсонщине

Бандиты держали в страхе целый район, вымогая у людей "долги" и похищая автотранспорт.

Читай также: Полиция разоблачила синдикат наркоторговцев на 25 млн грн

В одном из районных центров Херсонской области полицейский спецназ обезвредил организованную преступную группировку, которая держала в страхе весь район. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей преступления совершали двое граждан – членов этнической организованной преступной группировки. Злоумышленники запугивали граждан и требовали с них несуществующие долги, угрожая физической расправой. В частности, следователи совместно с оперативниками СБУ Херсонской области задокументировали факт такого вымогательства. У местного жителя преступники требовали под надуманным предлогом две тысячи долларов США.

Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения “долговых“ требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств правонарушители открыто похитили автомобиль потерпевшего, - отметил начальник полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

Читай также: Как в 90-е: На Волыни задержали рэкетиров

В результате проведенных мероприятий следователи и спецназовцы Крымской полиции совместно с СБУ Херсонской области под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

Напомним, спецназ задержал ОПГ, совершившую серию разбойных нападений в Днепре. Под угрозами пострадавшие отдали нападающим более 100 тыс. грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.