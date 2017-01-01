Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новый образ Савченко озадачил Сеть

Комментариев: 0
Пользователи Сети раскритиковали образ Надежды Савченко.
Экс-народный депутат Надежда Савченко
Экс-народный депутат Надежда Савченко
Фейсбук

Пользователи Сети раскритиковали новый образ Надежды Савченко на Дне рождения у Дмитрия Гордона. Соответствующее фото опубликовал блогер Сергей Наумович.

Савченко выбрала на праздник строгий, но женственный образ. Она появилась в черном платье с v-вырезом и лодочках. 

Савченко на празднике у Дмитрия Гордона
Савченко на празднике у Дмитрия Гордона
Фейсбук

Однако пользователи Сети раскритиковали наряд. 

Критика пользователей Сети
Критика пользователей Сети
Фейсбук

Ранее сообщалось о том, что Савченко резко обратилась к Зеленскому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Савченко, образ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь