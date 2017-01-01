Новый образ Савченко озадачил Сеть
Пользователи Сети раскритиковали образ Надежды Савченко.
Пользователи Сети раскритиковали новый образ Надежды Савченко на Дне рождения у Дмитрия Гордона. Соответствующее фото опубликовал блогер Сергей Наумович.
Савченко выбрала на праздник строгий, но женственный образ. Она появилась в черном платье с v-вырезом и лодочках.
Однако пользователи Сети раскритиковали наряд.
Ранее сообщалось о том, что Савченко резко обратилась к Зеленскому.
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