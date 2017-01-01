На бывшего полицейского работали 75 проституток в трех киевских борделях

Женщинам за час "любви" платили от 700 до 3 тыс грн.

В Киеве бывший правоохранитель, который в 2015 году не прошел аттестацию, создал сеть борделей под видом массажных салонов. В сеть входило 3 публичных дома, на подозреваемого работали 75 проституток. Об этом пишет полиция.

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“Организатором интимного бизнеса был бывший милиционер, которого в 2015 году уволили. При этом он представлялся полицейским, чтобы создать иллюзию своего влияния и защиты“ - говорится в сообщении.

Бордели были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через Интернет

В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров

“В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центре Киева. Для оказания услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проституткам клиенты платили от 700 до 3000 гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные - оставляли себе“ - говорится в сообщении.

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“В рамках уголовного производства было проведено 14 обысков: непосредственно в борделях и по месту жительства фигурантов. Правоохранители изъяли вещественные доказательства их деятельности - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику. Кроме того, изъят пистолет, автомат, граната, патроны и ножи“ - отметил Андрей Крищенко.

Напомним, полиция накрыла банду сутенеров в столице и области. Проведено обыски во всех домах разврата.

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