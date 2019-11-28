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Фото дня: Кулеба встретился с вторым участником ДТП

Комментариев: 4
Кулеба сделал фото с водителем Фольксвагена, с которым столкнулся пару дней назад.
Водитель второго авто посетил Кулебу
Водитель второго авто посетил Кулебу
Фейсбук

Уполномоченного по правам детей Николая Кулебу навестил в больнице второй участник ДТП, водитель Фольксвагена. Соответствующее фото Кулеба разместил в Фейсбук. 

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“С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо“ - отметил Кулеба.

С самого начала я спрашивал и волновался о состоянии водителя другой машины - подчеркнул он

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“Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе“ - подытожил Кулеба. 

Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

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Теги: Кулеба, фото, Фольксваген, дтп
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Комментариев (4)
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bertal    28.11.2019, 19:25
Оценка:  +2
bertal
Кулеба встретился? Он же в кровати лежит, а это привели к нему для селфи? вранье и переворот слов во всем, такая нынче страна Украина, обидно за страну
zadneprohodchik    28.11.2019, 18:43
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Пидр
Л_о_л_а    28.11.2019, 18:27
Оценка:  -1
Л_о_л_а
Кулеба -баптист
Херсонець    28.11.2019, 18:20
Оценка:  0
Херсонець
Як вже політик?
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