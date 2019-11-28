Фото дня: Кулеба встретился с вторым участником ДТП

Кулеба сделал фото с водителем Фольксвагена, с которым столкнулся пару дней назад.

Уполномоченного по правам детей Николая Кулебу навестил в больнице второй участник ДТП, водитель Фольксвагена. Соответствующее фото Кулеба разместил в Фейсбук.

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“С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо“ - отметил Кулеба.

С самого начала я спрашивал и волновался о состоянии водителя другой машины - подчеркнул он

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“Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе“ - подытожил Кулеба.

Напомним, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

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