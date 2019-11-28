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"Пусть расскажут, кто заказал": Садовый подаст иск против прокуроров

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Львовский мэр уверен, что действия прокуроров нанесли больший ущерб, чем ему вменяют по делу.
Андрей Садовый подаст иск против прокуроров
Андрей Садовый подаст иск против прокуроров
кадр из видео

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Мэр Львова Андрей Садовый планирует не только обжаловать назначение ему залога в качестве меры пресечения, но и намерен подать иск непосредственно против прокуроров, которые ведут дело против него. Об этом львовский градоначальник заявил в эфире программы “Нині вже“ на канале Hromadske.

Прокуратура подозревает мэра Львова в причинении ущерба в размере 93,5 миллиона гривен. Но Садовый указывает на то, что само уголовное дело против него и других чиновников мэрии причинило огромный ущерб городу. Из-за расследования уже несколько лет заморожено строительство индустриального парка, под который выделялась земля, ставшая предметом расследования.

Я бы вообще требовал, чтобы люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание... И пусть они расскажут, кто это все заказал. Потому что бюджет около 300 млн грн не получил. Мои юристы готовят такое представление, - рассказал Садовый.

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Мэр Львова добавил, что его защита также будет писать жалобу на действия прокуроров САП генеральному прокурору.

Я считаю, что любые претензии безосновательны... Мы однозначно будем подавать апелляцию, чтобы вообще отказать прокуратуре в любом обеспечении, - сказал он.

Следует отметить, что ранее генпрокурор Руслан Рябошапка завил, что затребует материалы дела против Садового, чтобы самостоятельно изучить их.

Напомним, Садовый и прокуратура обжалуют залог 1 млн грн. Прокуроры требовали для мэра 50 миллионов гривен залога.

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Теги: Садовый, ГПУ, прокуроры, иск, апелляция
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 19:16
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Т.е. он хочет сказать, что 100 лимонов ущерба правосудие должно было ему простить? А с какой стати?
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