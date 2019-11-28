"Пума" останется под арестом: Суд отклонил апелляцию ветерана АТО

Подозреваемая в убийстве прикарпатского бизнесмена женщина, возможно, причастна и к убийству Павла Шеремета.

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Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и оставил под стражей ветерана войны в Донбассе Инну Грищенко известную под позывным “Пума“. До этого рассмотрение апелляционной жалобы переносили трижды, пишет Hromadske.

Хотя изначально Грищенко задержали по подозрению в причастности к убийству бизнесмена в Ивано-Франковской области, недавно в прессе появилась информация о вероятной причастности ветеранов войны в Донбассе Инны Грищенко и ее мужа Владислава к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос журналиста о том, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила:

Опер, который был старшим во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. Про мужа они ничего не говорили.

Напомним, 6 ноября Печерский суд взял под стражу на 60 суток Инну Грищенко. Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Сама Инна Грищенко отвергает обвинения в причастности к преступлению.

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