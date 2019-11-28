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Для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн – СМИ

Комментариев: 1
Суд, на котором Альперину изберут меру пресечения, состоится завтра.
Для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн
Для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн
Альперин в Facebook

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины проведет заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в пятницу, 29 ноября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Будем просить арест и залог 280 млн гривен , - сообщил неназванный источник.

Напомним, сегодня Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем контрабанды на таможне.

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Теги: Альперин, суд, залог, арест, прокуратура
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Комментариев (1)
bertal    28.11.2019, 19:37
Оценка:  -1
bertal
Человек имел миллиарды в месяц, ему этот залог , как и нам смешон) это все на что способна власть??? "Дай миллион"- "Паниковский" и тот был умнее нынешней власти, до Бендера им как до Китая раком)
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