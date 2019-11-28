Для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн – СМИ

Суд, на котором Альперину изберут меру пресечения, состоится завтра.

Для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн Альперин в Facebook

Читай также: НАБУ задержало “крестного отца“ контрабанды Альперина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины проведет заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в пятницу, 29 ноября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Будем просить арест и залог 280 млн гривен , - сообщил неназванный источник.

Напомним, сегодня Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем контрабанды на таможне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.