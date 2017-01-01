Укрзализныця назначила еще 13 поездов на Новый год

Назначены следующие дополнительные поезда из Киева: во Львов, Ворохту, Одессу и Ковель. Еще шесть поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах Корреспондент

На зимние праздники Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 6 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам", - говорится в сообщении.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда из Киева: во Львов, Ворохту, Одессу и Ковель.

С полным списком дополнительных поездов и продолженных маршрутов, можно ознакомиться здесь.

Напомним, 16 ноября Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники. Поезда будут курсировать на направлениях Киев – Львов, Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и Кривой Рог – Ужгород.

Также 22 ноября Укрзализныця назначила еще семь поездов и и продлила еще пять маршрутов на Новый год.

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