За китайским покупателем "Мотор Сичи" могут стоять россияне – Абромавичус

Однако пока в "Укроборонпроме" эту информацию считают не более чем слухом.

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Генеральный директор концерна “Укроборонпром“ Айварас Абромавичус не исключает, что Россия имеет свой интерес в покупке Китаем украинской компании “Мотор Сич“. Об этом он заявил в интервью “Экономической правде“.

В частности, Абромавичус отметил, что, по слухам, есть опасения, что российский интерес стоит за китайскими покупателями “Мотор Сичи“. В то же время он отказался комментировать предположение, что украинские технологии нужны для создания китайско-российского тяжелого вертолета.

У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов. Давайте дождемся в течение двух месяцев вердикта АМКУ и, я думаю, там все сойдется, - отметил он.

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Кроме того, глава “Укроборонпрома“ подчеркнул, что у него нет “четкой информации“ о том, что 80% российских вертолетов оснащены деталями “Мотор Сичи“.

Напомним, авиазавод в РФ планирует массовые сокращения из-за украинских санкций. Российские СМИ пишут о сворачивании производства из-за прекращения поставок двигателей Мотор Сич.

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