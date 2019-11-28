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В Украине долги по зарплатам выросли на треть

Комментариев: 2
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн.
Долги выросли на треть с начала года
Долги выросли на треть с начала года
korrespondent.net
 
В Украине возросла сумма задолженности по зарплатам по состоянию на 1 ноября 2019 года и составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% больше октябрьского показателя, сообщает пресс-служба Госстата.
 
По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.
 
При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий - на 56,7% (на 792,9 млн грн).
 
Напомним, стало известно, как выросла зарплата в Украине за год.
 
В Украине реальная зарплата выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%, и на 18% по сравнению с 2013 докризисным годом.

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Теги: долги, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    28.11.2019, 20:57
Оценка:  0
bertal
Задолженность на 1 ноября- узнали 28 ноября? смешно, мне, но не тем кто не получает зарплату, им наверно не до смеху)))))))))))) Не сочувствую, бо вы быдло, и ждите подачки
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 20:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Сделали себя вместе.
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