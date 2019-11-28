В Украине долги по зарплатам выросли на треть

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн.

Долги выросли на треть с начала года korrespondent.net

В Украине возросла сумма задолженности по зарплатам по состоянию на 1 ноября 2019 года и составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% больше октябрьского показателя, сообщает пресс-служба Госстата.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий - на 56,7% (на 792,9 млн грн).

В Украине реальная зарплата выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%, и на 18% по сравнению с 2013 докризисным годом.

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