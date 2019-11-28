В работе харьковского аэропорта сбой из-за непогоды

По состоянию на 28.11.2019 в расписании выполнения рейсов аэропорта Харьков есть изменения.

В работе харьковского аэропорта произошел сбой из-за непогоды, в связи с туманом отменили 5 авиарейсов, еще несколько рейсов задерживаются, сообщает в четверг, 28 ноября, пресс-служба аэропорта.

"В связи со сложными метеоусловиями (туман) по состоянию на 28.11.2019 в расписании выполнения рейсов аэропорта Харьков есть изменения", - говорится в сообщении.

Так, аэропорт отменил рейсы Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air), Харьков-Варшава LO 762 (LOT), Киев-Харьков PS 025 (МАУ), Варшава-Харьков LO 761 (LOT), Харьков-Киев PS 026 (МАУ ).

Кроме того, прибытие и отправка некоторых авиарейсов состоится с задержкой:

- Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines) задержан до 12:05;

- Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) задержан до 18:00;

- Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines) задержан до 19:55.

- Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) задержан до 10:45;

- Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержаны до 19:15;

- Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержаны до 00:05 (29.11.2019).

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