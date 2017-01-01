В больнице под Житомиром внезапно умерла 9-летняя девочка

У школьницы, предварительно, диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

В Житомирской области правоохранители проводят проверку по факту смерти в больнице 9-летней девочки. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

В Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти в четверг, 28 ноября, 9-летней девочки в реанимационном отделении районной больницы.

Сегодня утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

Сейчас правоохранители проводят проверки, а окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, которую уже назначили. Проверки по данному факту продолжаются.

Ранее под Хмельницким в больнице сразу после укола умер 4-летний мальчик. Ребенок умер через несколько секунд после укола витаминов – медсестра не успела извлечь шприц.

Напомним, в Мариуполе ребенок умер после капельницы. Ребенок попал в больницу с ожогами, но от капельницы у него началась острая реакция, в результате которой он скончался в реанимации.

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