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В Черновцах запретили цирки с животными

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Запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Зоозащитники уже давно требуют этого.
По Украине цирки с животными обещают запретить в 2021 году
По Украине цирки с животными обещают запретить в 2021 году
 
В Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными, решение приняли на заседании городского совета в четверг, 28 ноября, сообщается на официальном сайте.
 
"За" проголосовали 22 депутата горсовета.
 
Согласно документу, городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.
 
Ранее подобный запрет ввели Киев и Львов.
 
Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.
 
Сейчас 7 стационарных цирков работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове.
 
Напомним, цирк в Одессе продолжает использовать животных вопреки запрету суда.
 
Также сообщалось, что Львовский горсовет подготовит обращение к президенту и премьер-министра относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных.

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Теги: животные, Черновцы, цирк, Зоозащита
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Источник: korrespondent.net

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