Прокурор Кулик может занять должность в следственном отделении СБУ

Прокурор Константин Кулик, один из виновников процесса импичмента Трампа в США, благодаря олигарху Игорю Коломойскому и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову может перебраться на работу в СБУ, пишет "КП"

Вчера Кулик, как не прошедший переаттестацию, был уволен из Генпрокуратуры. Генпрокурор Руслан Рябошапка сдержал слово и уволил прокурора, которого обвиняли в незаконном обогащении.

По мнению бывшего нардепа Сергея Лещенко, которым он поделился в своем Телеграмм-канале, “за сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся Игорь Коломойский, которому Кулик был нужен“. Также он отметил, что после увольнения Кулика “влиятельные люди лоббируют его назначение в СБУ“. Имена этих людей он не назвал, но зато назвал должность, на которую якобы хотят назначить Кулика - заместитель руководителя Главного следственного управления спецслужбы.

В 2016 году Кулику стал первым обвиняемым за незаконное обогащение на сумму 2,8 млн грн. Несмотря на то, что почти все имущества он оформил на свою мать и мать своих детей Ирину Немец, включая недвижимости в центре Киева, где прокурор незаконно надстроил дополнительный этаж площадью в несколько сотен квадратных метров над своей квартирой.

Помимо этого, Кулик фигурирует в процессе возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

“Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей нынешнего президента США. В рамках этой задачи люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента“, - считает политолог Голобуцкий.

Влиятельная американская газета The New York Times написала, что Кулик, совместно с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, содействовал компроментации сына Байдена. Якобы Кулик составил англоязычное досье на семь страниц о коррупции Хантера Байдена, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении Трампа. Речь идет о работе Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma Holdings.