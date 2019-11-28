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Пентагон увеличит военную помощь Украине

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Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса, так как США решили их сократить.
Пентагон увеличит военную помощь
Пентагон увеличит военную помощь
АР
 
Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО, сообщает в четверг, 28 ноября, американское агентство CNN.
 
По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.
 
Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.
 
Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.
 
Кроме того, Столтенберг заявлял, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По словам генсека НАТО, страны-участницы альянса уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.
 
Напомним, Пентагон передаст Украине оставшуюся военную помощь, предусмотренную бюджетом США на текущий год, в течение нескольких недель.
 

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Теги: НАТО, Пентагон, Дональд Трамп, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos-    28.11.2019, 22:26
Оценка:  0
Boxerogos-
В Киеве живёт мразота
По фамии Жбанота))
Её Лола все заявки
В сраку веником ябут)))
Boxerogos-    28.11.2019, 22:28
Оценка:  0
Boxerogos-
Ещё есть одно пядрило
Он из Нижнего Тагила
Антибес его завут
С детства в рот козла ябут!
))))))))))))))))))))))))) ))))//)//////
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