Президент Грузии отложила приезд в Украину

Саломе Зурабишвили перенесла визит в Киев на следующий год по просьбе украинской стороны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила администрация грузинского лидера.

Отмечается, что приезд Зурабишвили в Киев был запланирован на ноябрь текущего года, "однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год".

Также в грузинской администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский, якобы планировал посетить Армению и Грузию в декабре, но из-за протестов в Тбилиси ограничил поездку лишь Азербайджаном.

В сообщении пресс-службы Зурабишвили подчеркнули, что приезд Зеленского в Тбилиси не планировался.

Напомним, президенты Грузии и Украины договорились осуществить взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet