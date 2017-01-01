Депутат от Слуги народа призвала "приглушить" свободу слова в Украине

Нужно фильтровать речь из уважения к институту президентства, заявила бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк.

Народный депутат от партии Слуга народа и бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине пора "немножко приглушить" свободу слова. Об этом она заявила в эфире телеканала Настоящее время.

Такое мнение нардеп высказала во время обсуждения ситуации вокруг угроз жизни президента Украины со стороны нардепа от Евросолидарности Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобий.

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить - из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - подчеркнла Смаглюк.

Она также обавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".

Нардеп уточнила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны , при этом привлечение ее к ответственности она не поддерживает.

Ранее сообщалось, что в отношении Федыны и Зверобий открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Утром 28 ноября дома у Зверобий провели обыск детективы ГБР и сотрудники СБУ, во время которого у нее изъяли три единицы оружия.

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