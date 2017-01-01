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Депутат от Слуги народа призвала "приглушить" свободу слова в Украине

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Нужно фильтровать речь из уважения к институту президентства, заявила бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк.
 
Народный депутат от партии Слуга народа и бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине пора "немножко приглушить" свободу слова. Об этом она заявила в эфире телеканала Настоящее время.
 
Такое мнение нардеп высказала во время обсуждения ситуации вокруг угроз жизни президента Украины со стороны нардепа от Евросолидарности Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобий.
 
"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить - из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - подчеркнла Смаглюк.
 
Она также обавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".
 
Нардеп уточнила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, при этом привлечение ее к ответственности она не поддерживает.
 

Ранее сообщалось, что в отношении Федыны и Зверобий открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Утром 28 ноября дома у Зверобий провели обыск детективы ГБР и сотрудники СБУ, во время которого у нее изъяли три единицы оружия.

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Теги: Свобода слова, видео, угроза жизни, угрозы, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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