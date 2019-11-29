Посольство Украины возмутилось из-за переименования улицы в Перемышле
Посольство Украины в Польше возмутилось решением городского совета в Перемышле об отмене названия улицы в честь Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Об этом говорится в сообщении дипведомства, опубликованном 28 ноября в Facebook.
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“Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а затем на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано! “, - подчеркнули в посольстве.
Ранее в четверг депутаты Совета города Перемышля отменили название улицы в честь епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского и присоединили ее к прилегающей улице греко-католического епископа Ивана Снигурского.
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Как пишет Радио свобода, такое решение возмутило украинскую общину в Перемышле. Сама улица просуществовала в польском городе шесть лет. На ней располагалась курия Перемышльско-Варшавской епархии УГКЦ.
Отмечается, что городские депутаты в последний момент отказались от идеи переименовать улицу блаженного Иосафата Коциловского на другого новомученика УГКЦ Григория Хомишина .
Оба духовных лица были епископами УГКЦ и обоих провозгласил новомучениками Иоанн Павел II.
Ранее сообщалось, что на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем осквернили братскую могилу украинских воинов.
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СУГС ???
МОРДА РУЦКИХ ПРИВЫКЛА К ТРЯПКАМ, ХУЛИ НЕ РАБЫ!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
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ПЕТУШКОВ ЛЕПИШЬ?!..СКОРО НОВЫЙ ГОД, НУЖНО ЛЕПИТЬ!...