Посольство Украины возмутилось из-за переименования улицы в Перемышле

Ранее власти польского города отказались от названия улицы в честь епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского.

В Перемышле отказались от названия улицы в честь епископа УГКЦ radiosvoboda.org



Посольство Украины в Польше возмутилось решением городского совета в Перемышле об отмене названия улицы в честь Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Об этом говорится в сообщении дипведомства, опубликованном 28 ноября в Facebook.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а затем на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано! ", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в четверг депутаты Совета города Перемышля отменили название улицы в честь епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского и присоединили ее к прилегающей улице греко-католического епископа Ивана Снигурского.

Как пишет Радио свобода, такое решение возмутило украинскую общину в Перемышле. Сама улица просуществовала в польском городе шесть лет. На ней располагалась курия Перемышльско-Варшавской епархии УГКЦ.

Отмечается, что городские депутаты в последний момент отказались от идеи переименовать улицу блаженного Иосафата Коциловского на другого новомученика УГКЦ Григория Хомишина .

Оба духовных лица были епископами УГКЦ и обоих провозгласил новомучениками Иоанн Павел II.

Ранее сообщалось, что на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем осквернили братскую могилу украинских воинов.

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