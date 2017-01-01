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Минюст будет вести электронный учет заключенных

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В министерстве разработали программное обеспечение, которое позволит вести учет осужденных.
В Минюсте анонсировали внедрение программы учета осужденных
В Минюсте анонсировали внедрение программы учета осужденных
facebook.com/minjust.official
 
Министерство юстиции разработало специальное программное обеспечение, чтобы вести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины. Об этом 28 ноября сообщил глава ведомства Денис Малюська, на презентации Тo do list.
 
"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", - подчеркнул министр.
 
По его словам, за последние несколько месяцев было разработано специальное программное обеспечение для пенитенциарных учреждений, которое позволит не только вести учет заключенных, но и учитывать все риски, связанные с конкретным лицом.
 
"Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в учреждениях - кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше - будет осуществлен учет осужденных", - пояснил Малюська.
 
Ранее сообщалось, что в Украине планируют массовое закрытие старых тюрем. Также в планах Минюста разрешить работу частным СИЗО.
 

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Теги: Минюст, программа, учет, заключенный, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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