Итоги 28 ноября: Обыски у Звиробий и уход Зеркаль

Дома у волонтера Звиробий изъяли оружие; Елена Зеркаль увольняется из МИД: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ГБР провело обыск у волонтера Звиробий

Госбюро расследований провело санкционированный обыск у волонтера Маруси Звиробий, во время которого у нее изъяли три единицы оружия.

Сама Звиробий после следственных действий вновь повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Елена Зеркаль написала заявление об увольнении

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Она подчеркнула, что уходит из МИД, но остается “дипломатом и неравнодушным человеком“.

В РФ запустили межконтинентальную ракету

В Астраханской области с полигона Капустин Яр российские военные запустили межконтинентальную ракету Тополь с учебной боевой частью. В Минобороны России подчеркнули, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

Президент Грузии отложила визит в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год. В пресс-службе грузинского лидера отметили, что поездку отложили по просьбе украинской стороны.

Украина завершила разработку ракеты Нептун

Крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ Нептун прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров. Таким образом разработка летательного аппарата с заданными характеристиками завершена.

Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.

В Украине изменили форму для женщин-военных

Министерство обороны полностью изменило гардероб для женщин-военных. Новая одежда будет внедряться уже в следующем году, а пока некоторые из военных имеют возможность протестировать ее на себе.

В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

Вступил в силу президентский закон о незаконном обогащении. Накануне документ был опубликован в официальном издании Голос Украины. Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит институт взыскания в доход государства необоснованных активов чиновников.

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