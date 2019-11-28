В Днепре возле школы нашли два трупа в одеялах

Мужчины лежали в углу одного из помещений, укутанные в одеяла. По предварительной информации, они умерли от передозировки наркотиками.

В Днепре бездомные в заброшенных постройках возле 25-й школы на улице Кротова обнаружили тела двух мертвых мужчин в одеялах. Об этом накануне вечером сообщил Информатор.

"Мужчины лежали в углу одного из помещений, укутанные в одеяла. Изначально казалось, что они попросту спят, однако позже выяснилось, что оба – мертвы. По предварительной информации, неизвестные умерли от передозировки наркотиками. Изо рта одного из них шла пена. Однако точную причину смерти установят судмедэксперты после проведения экспертизы", – говорится в сообщении.

На вид обоим мужчинам не более 35 лет. Полиция устанавливает личности умерших и выясняет, есть ли у происшествия криминальный характер.

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