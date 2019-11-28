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Синоптики анонсировали потепление и дожди

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29 ноября Украину будет заливать дождями.
Погода 29 ноября
Погода 29 ноября
meteo.gov.ua

Сегодня в Украине ожидаются обильные дожди. Без осадков будет только в Луцке и Ровно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются обильные дожди. В Ровно и Луцке небо весь день будет затянуто облаками. Между тем, воздух прогреется в пределах +6…+11 градусов по Цельсию. Ночью без заморозков.

На востоке Украины передают обильные дожди. На термометре +3…+7 градусов по Цельсию. Ночью воздух прогреется до 0.

Южным регионам напророчили прохладный осенний день. На протяжении дня вероятны обильные осадки в виде дождя. Температура воздуха поднимется от +9 до +14 градусов по Цельсию. Без ночных заморозков.

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В северной части страны сегодня прохладно, вероятны осадки в виде дождя. На улице +4…+7 градусов по Цельсию. 

В Центральной Украине 29 ноября осадки в виде обильного дождя. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +8 градусов по Цельсию. 

В столице 29 ноября облачно, вероятны дожди. Воздух прогреется в пределах +3…+5 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

Напомним, в работе харьковского аэропорта сбой из-за непогоды. По состоянию на 28.11.2019 в расписании выполнения рейсов аэропорта Харьков есть изменения.

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Теги: погода
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