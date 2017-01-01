Правоохранители расследуют преступление по четырем статьям УК Украины, в том числе и экоцид.

Насосная станция на Херсонщине снабжала сырьем завод в Крыму

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Насосная станция на Херсонщине снабжала сырьем завод в Крыму

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Правоохранители прекратили незаконное использование властями аннексированного Крыма насосной станции, расположенной на территории Херсонской области. Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 29 сентября.

Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн гривен, – говорится в сообщении.

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Установлено, что через должностных лиц одного из киевских предприятий велась незаконная эксплуатация насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области.

Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш Крымский содовый завод. Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма, – рассказали в полиции.

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Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из Крыма на насосную станцию.

Правоохранители расследуют по факту уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: экоцид (ст. 441), загрязнение атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 241), нарушение правил охраны или использования недр (ч.2 ст.240), злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН. Россияне возмутились “презрением к ценностям демократии“.

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