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Девушка-нардеп от СН страстно поцеловала девушку

Комментариев: 15
Фотографию опубликовал экс-нардеп.
Фото опубликовал Мосийчук
Фото опубликовал Мосийчук
t.me/mosiychuk72

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В сети появилось фото горячего поцелуя 28-летней главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а по совместительству народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько с другой девушкой.

Компромат опубликовал на своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья! - написал Мосийчук под фото.

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При этом скандальный экс-нардеп не указал, кем является вторая девушка на фото. 

На фотографии изображены две девушки, которые страстно целуются в губы на каком-то публичном мероприятии. Одна из девушек определенно похожа на нардепа-”слугу” Елизавету Ясько, но лица четко не видно.

Напомним, нардеп Богданец подтвердил наличие судимости. Народный депутат Украины от “Слуги народа” Андрей Богданец заявил, что обвинительный приговор в его биографии действительно есть, но у этой истории много несправедливого.

 

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Теги: Ясько, поцелуй, скандал, СН, Мосийчук
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Комментариев (15)
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kos8555    29.11.2019, 11:45
Оценка:  -2
kos8555
Мосийчук забыл свою страсть к Ляшку.
Avenger_    29.11.2019, 11:42
Оценка:  -1
Avenger_
И что теперь? Партбилет на стол?Смешно.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:27
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Пока нам подсовывают эту ерунду, сопливая власть спасает газпром от банкротства.
fulminate    29.11.2019, 11:25
Оценка:  -1
fulminate
Ипать! Вы посмотрите архивные фото с какого-нибудь торжественного открытия очередного съезда ЦК КПСС. Зацените страстные поцелуи престарелых мужиков. Такое чувство что совком руководили геи-пенсионеры...
ira0957    29.11.2019, 11:19
Оценка:  -5
ira0957
Вы хотели в европу? получите европейские ценности.
Мразота.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
О европейских ценностях. В Голландии хотят отказаться от продвижения "улицы красных фонарей" как достопримечательности. А мадьяры вообще поставили традиционные семейные ценности на первое место. По этой причине они отказались от участия в Евровидении, аргументировав это чрезмерной гомосексуальностью
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
этого конкурса.
Хулиганка*    29.11.2019, 11:45
Оценка:  -1
Хулиганка*
а про третий пол почему ничего не пишешь? Про туалеты для третьего пола? про запись в свидетельстве о рождении?
Хулиганка*    29.11.2019, 11:48
Оценка:  0
Хулиганка*
Мадьяры послали Сороса и либерастов на три веселых буквы вместе с их ценностями....Потому что это ценности именно либераСТИЧЕСКИЕ.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 12:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Третий пол - это твое. Я на чужое не зарюсь.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это те самые актрисы из немецких фильмов для взрослых, о которых говорил артикль?
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это те самые актрисы из немецких фильмов для взрослых, о которых говорил артикль?
LERMI_    29.11.2019, 11:10
Оценка:  +3
LERMI_
як не озабочені, то дебіли, Як не дебіли то лезбіянки, як не лезбіянки то іудеї, а інколи все відразу, не партія а якась лгбт - бдсм підо.р - контора!
Брюква_и_Клюква    29.11.2019, 11:07
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Они предлагают "приглушить" свободу слова, но открыто рекламируют мерзкую гомосятину. Хотят превратить страну в стадо молчаливых пидaрaсoв
РАЗГЕЛЬДЯЙ    29.11.2019, 11:07
Оценка:  -5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Мосийчука жаба задавила, что не его целуют.
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