Девушка-нардеп от СН страстно поцеловала девушку

Фотографию опубликовал экс-нардеп.

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В сети появилось фото горячего поцелуя 28-летней главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а по совместительству народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько с другой девушкой.

Компромат опубликовал на своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья! - написал Мосийчук под фото.

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При этом скандальный экс-нардеп не указал, кем является вторая девушка на фото.

На фотографии изображены две девушки, которые страстно целуются в губы на каком-то публичном мероприятии. Одна из девушек определенно похожа на нардепа-”слугу” Елизавету Ясько, но лица четко не видно.

Напомним, нардеп Богданец подтвердил наличие судимости. Народный депутат Украины от “Слуги народа” Андрей Богданец заявил, что обвинительный приговор в его биографии действительно есть, но у этой истории много несправедливого.

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