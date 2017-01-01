В житомирской школе ученик распылил газ: Пострадали 17 детей

Мать ученика, причастного к инциденту, привлечена к административной ответственности.

В Житомире ученик 9 класса распылил в школе газовый баллончик. В результате инцидента 17 детей доставлены для обследования в больницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

28 ноября в полицию поступило сообщение от руководства одной из общеобразовательных школ Житомира о распылении неизвестного газообразного вещества в помещение учебного заведения.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, работники ювенальной превенции, медики и спасатели. В результате инцидента в городскую и областную детские больницы доставили 17 детей для обследования и врачебного контроля.

"Предварительно было установлено, что один из учеников 9-го класса, находясь в помещении раздевалки школьного спортзала, во время демонстрации баллончика с газом раздражающего действия, случайно нажал на клапан. Парень признался в содеянном, баллончик полицейские изъяли", - уточнили в полиции.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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В отношении матери подростка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, 20 октября в школе на Куреневке произошло опасное ЧП - несколько детей госпитализированы.

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