Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев избавят от бумажных чеков об оплате госуслуг

Комментариев: 1
Банки смогут подключиться к соответствующему порталу через АPI, а пользователю нужно будет ввести номер квитанции.
Бумажные чеки об оплате станут необязательными
Бумажные чеки об оплате станут необязательными
Инстаграм Д.Дубилета

Читай также: Федоров рассказал, когда презентуют “Государство в смартфоне“

Через один-три месяца в Украине запустят сервис, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в официальных учреждениях квитанцию об оплате, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в пятницу, 29 ноября, в своем Фейсбук.
 
Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют у граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью), - написал он.
 

Читай также: Кабмин начал внедрение Google-инструментов

Банки смогут подключиться к соответствующему порталу через АPI, а пользователю нужно будет ввести номер квитанции, после чего она появится на экране; он сможет также скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью, пояснил Дубилет.
Таким образом, вы сможете провести платеж в Приват24, monobank или другом банке, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику... Мы примем постановление, которое обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажной квитанции, - отметил министр.

Напомним, в Украине появятся электронные доверенности. В Кабмине считают их не только более удобными, но и более безопасными, чем бумажные.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: чиновники, Кабмин Украины, отчетность, чеки, Дмитрий Дубилет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 11:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну да. Теперь придешь в госконтору, оплатив по счету, а тебе будут говорить, что твоих денег не видят. А в банке, на просьбу предоставить бумажный документ, будут говорить, что они все смотрят в электронном виде.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь