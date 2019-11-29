Россияне возмутились "презрением к ценностям демократии".

Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН depositphotos.com

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Украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, представляющего оккупированный полуостров, когда он представлял свой доклад, "некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу".

Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций, - сказал он.

Он заявил, что на мероприятии представители соседнего государства продемонстрировали "дикость и презрение" к ценностям демократии, главная из которых - свобода высказываний.

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Также он раскритиковал и организацию форума. Он убежден, что секретариат и председатель нарушили процедуру проведения заседания.

Они не удосужились посмотреть, что я член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее, - возмутился Бальбек.

Российский политик выразил надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки, и ожидает извинений перед Россией.

Напомним, ранее постоянное представительство Украины в Женеве направило в ООН ноту в связи с участием так называемых "представителей" оккупированного Крыма на Форуме по вопросам меньшинств.

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