“Невозможное возможно”: Кличко-младший потроллил Зеленского и Трампа
Легендарный украинский боксер, известный во всем мире, Владимир Кличко в своем недавнем интервью выразил мнение, что Украина непредсказуемая страна, как и США.
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Об этом он сказал в интервью Associated Press.
Боксер напророчил большое и светлое будущее для своей страны. При этом Кличко-младший потроллил президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Невозможное возможно. Боксер может стать мэром огромного города с населением в четыре миллиона человек. Комик может стать президентом страны. Это я говорю не только об Америке. Поверьте, в Украине может случиться все что угодно, - сказал Кличко.
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Напомним, Мендель назвала Литву Латвией и выдала это за троллинг. Глава пресс-службы Офиса президента перед поездкой в Литву похвасталась в соцсети платьем "для латвийской командировки".
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