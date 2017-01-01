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"Фарс" с Госкино продолжается: Кабмин объявил новый конкурс на пост главы

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Генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич, которая не прошла конкурс, может обжаловать результаты в суде.
Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом
Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом
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Кабинет министров Украины 27 ноября решил объявить новый конкурс на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает “Укринформ“.

“Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс“, - сказал Бородянский.

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Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук отметил, что если генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич, которая не прошла последний этап конкурсного отбора на должность председателя Госкино, будет обжаловать результаты конкурса в суде, то государство обязательно учтет решение суда.

“Если будет судебное решение, что были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет восстановить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда“, - сказал чиновник.

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Стоит отметить, что Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Как сообщалось 25 ноября, Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене.

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Теги: Госкино, конкурс
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