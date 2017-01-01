Старшим прокурором в деле Пашинского является глава ГПУ Рябошапка

Эта информация стала известна только сегодня во время судебного заседания.

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Старшим группы прокуроров в деле Сергея Пашинского стал непосредственно Генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщил один из прокуроров, участвующих в судебном заседании, проходящем сегодня в Печерском районном суде Киева, пишет Цензор.НЕТ.

Прокурор предоставил на судебном заседании протокол одного из свидетелей по делу. На вопрос судьи Алексея Соколова, почему эти материалы не были предоставлены раньше, прокурор ответил, что “старший группы прокуроров Рябошапка“ только сейчас разрешил это сделать.

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Адвокат Пашинского Андрей Федур подтвердил, что речь именно о Генеральном прокуроре Рябошапке.

Вместе с тем, адвокат Федур также спросил, почему сторона защиты не была ознакомлена с этим протоколом ранее?

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Свидетелем, показания которого принесли в суд, является бывшая секретарь оборонного комитета Верховной Рады Татьяна Блыстив, у которой с Пашинским в прошлом году был публичный конфликт. Она обвиняла Пашинского в угрозах физической расправой, а он в ответ сообщил, что против Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

Напомним, 7 октября суд арестовал экс-депутата Сергея Пашинского на два месяца без возможности залога. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему оппоненту в ссоре, имевшей место в декабре 2016 года.

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