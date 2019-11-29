Ситуация в украинской энергетике на грани взрыва – СМИ РФ

Из-за возрастающего импорта электроэнергии из России ситуация в украинской энергетике на гране взрыва. Об этом идет речь в материале “Независимой газеты“ под названием “Тимошенко и Порошенко объединились против команды Зеленского“.

Издание сообщает, что из-за критики импорта электроэнергии из России и Белоруссии правительство Украины уволило президента национальной компании “Энергоатом“ (под началом которой работают все атомные электростанции) Юрия Недашковского. Это решение вызвало протесты среди энергетиков, которых поддержали лидеры оппозиционных фракций парламента.

“Ситуация в отрасли энергетики Украины оказалась на грани взрыва, который может иметь политические последствия. Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил журналистам, что решение об увольнении Недашковского было принято“, - отмечает НГ.

Издание приводит слова члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, который сообщил, что в сегменте “на сутки вперед“ атомная генерация ранее продавала около 80% произведенной электроэнергии, а после начала импорта объем снизился до 30%. А уже экс-глава “Энергоатома“, констатировал, что компания вынуждена была пойти на балансирующий рынок, что означает для нее дополнительные финансовые нагрузки.

“Руководители десятка украинских энергетических компаний обратились к государственному руководству с открытым письмом, в котором отметили, что искусственные ограничения для украинских производителей и полное открытие рынка для российских и белорусских поставщиков создают ситуацию, грозящую потерей энергетической независимости. Авторы обращения пояснили президенту и правительству, что российские и белорусские производители электроэнергии покупают газ в два-три раза дешевле, чем украинские. Поэтому себестоимость электроэнергии, произведенной в Украине, объективно выше, и конкурировать на равных невозможно. По данным авторов письма, сейчас временно приостановили работу семь украинских ТЭС“, - сообщает НГ.

Издание отмечает, что критическую ситуацию в украинской энергетике взяли на вооружение представители оппозиции. В частности, лидер партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко заявила, что принятое “Слугой народа“ решение об импорте уничтожает украинскую энергетику, и она намерена добиваться его запрета. Другие представители оппозиции требуют от Владимира Зеленского созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны. Однако, “судя по решению правительства уволить не профильного министра, а президента “Энергоатома“, украинская власть пока не намерена выполнять требования оппозиции“, - констатирует НГ.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России, однако никаких практических действий по остановке демпингового импорта электроэнергии из СНГ не последовало.

По данным консалтингового агентства ExPro, российская государственная “Интер РАО“, которая занимает монопольное положение во внешних поставках электроэнергии в ноябре продавала электроэнергию в Украину (на границе) по ценам на 17- 20% ниже тарифов на электроэнергию для населения Москвы и Московской области.

По информации экс-министра энергетики Ивана Плачкова, номинальная мощность линий электропередач “Украина - Беларусь“ и “Украина - РФ“ составляет 3800 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34 164 млн кВт/ч. “Интер РАО“ может заменить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине, и она это сделает“, - отметил Плачков.