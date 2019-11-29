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"Темный рыцарь" сообщил о второй судимости “слуги народа” Богданца

Комментариев: 2
Появилась свежая информация о Богданце.
Андрей Богданец
Андрей Богданец
Фейсбук Богданца

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Андрей Богданец не стал отрицать то, что у него действительно есть судимость за избиение человека. Между тем, он объяснил это своей общественной позицией и тем, что служил в АТО и не смог стерпеть случайную перепалку с оппонентом.

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После этого оправдания Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал свежую порцию компромата на Богданца. Так, на канале обнародовали приговор Богданцу по делу об избиении мужчины. 

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В нем говорится, что потерпевший получил многочисленные переломы и кровоизлияние в мозг в результате всего одного удара будущего парламентария. Автор поста выразил сомнение, в том, что такое возможно.

Приговор суда
Приговор суда
t.me/dark_k

Интересно даже не это, а то, что "Темный рыцарь" пригрозил, что у него есть информация об еще одной судимости депутата. Она будет обнародована, если тот будет продолжать “петлять”.

И ещё одна судимость у него была до АТО. Если будет петлять - опубликуем. Но лучше явка с повинной, - написал автор.

Напомним, нардеп Богданец подтвердил наличие судимости. Нардеп не собирается сдавать мандат. Нардеп не собирается сдавать мандат.

 

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Теги: Богданец, Темный рыцарь, скандал, судимость
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Комментариев (3)
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ИИИИИИИИИИ    29.11.2019, 13:30
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Кик мило. Бандюк на бандюке. У одного 2 судимости, второй с шоблой женщину насиловал, третий оболонский кидала..
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 14:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Они сделали это вместе! Теперь каждый избиратель этой банды - соучастник.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 13:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Сюрприз!
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