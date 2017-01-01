Украинцам с двойным гражданством запретят покупать землю

Пока это лишь идея, но ее могут воплотить в законе о рынке земли.

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Украинцы с двойным гражданством, вероятно, не смогут покупать землю в Украине. За такую попытку им может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

По его словам, запрет на покупку земли для украинцев с двойным гражданством могут прописать в законе о рынке земли.

Есть много идей относительно поправок. Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, он все равно является гражданином Украины, - отметил Сольский.

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Он добавил, что сейчас в Украине отсутствует действенный механизм, который бы позволил проверять у человека наличие другого гражданства.

99% граждан, имеющих второй паспорт, если вы спросите, они вам скажут: “нет, не имею“. Как это проверить? Ведь нет публичных реестров, вы не направите запрос в 200 стран мира. Во-первых, вы не будете это делать по каждому гражданину. Во-вторых, если вы это сделаете, 99,9% стран ответят, что они эту информацию не дают, - пояснил политик.

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Поэтому факт наличия двойного гражданства может обнаружиться уже после покупки земли. И в этом случае для лица, умолчавшего о наличии второго паспорта, может наступить уголовная ответственность.

Напомним, подавляющее большинство украинцев против продажи земли. Открытие рынка земель поддержали лишь 22% респондентов. Против высказались 59% опрошенных украинцев.

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