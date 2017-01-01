Бондаренко может вскоре лишиться поста главы ДнепрОГА, - Богданов

Глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко может стать первым кандидатом на увольнение. Такое мнение высказал бывший советник главы ОГА Юрий Богданов, анализируя заявления и действия нового руководителя области.

В частности, Богданов обратил внимание на информацию на сайте ОГА о том, что садик №165 в Днепре станет современным и уютным, благодаря стараниям нового главы ОГА.

“Правда, реконструкцию садика начала наша команда, на ⅔ выполнила - тоже. А потом кураторы нового главы ОГА эту и десятки строек заморозили“, - возмущается Богданов.

“Был бы Александр умным и самостоятельным, продолжал бы лучшие начинания предшественников. И при нужном уровне прагматичного цинизма присваивал бы себе их (наши) достижения. Это была бы понятная логика. Но что делает Александр? Александр по приказу куратора замораживает все, что делали мы“, - рассказал эксперт.

По данным члена команды Резниченко, новый глава ОГА может вскоре лишиться своей должности.

“Насколько мне известно, Александр и так кандидат №1 на вылет с поста. Дискредитация новой власти в крупнейшем регионе страны главой ОГА - слишком нелепо само по себе. И хорошо, что это уже понимают. А к посту просто добавлен подбор фото. Фото проектов, которые мы реализовали. И здесь - 1% от сделанного в области за 4 года“, - добавил Богданов.

Ранее Днепропетровскую ОГА под руководством Бондаренко заподозрили в задержке выплат подрядчикам денег за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты.

Предыдущая команда Днепропетровской ОГА за 5 лет построила и отремонтировала в области более 500 дорог.