Очередной боец ВСУ загадочно исчез по дороге с Волыни

Парень пропал где-то под Житомиром.

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В трех областях идут поиски 28-летнего военнослужащего Анатолия Моружко, который бесследно исчез 17 ноября, выехав в Новоград-Волынский, что под Житомиром.

Об этом сообщила его сестра на своей странице в Facebook.

По ее словам, парень служит в 30-й отдельной механизированной бригаде.

Как уточняет Апостроф, по словам полицейских Ровенской области, парня ищут в соседней области. Впрочем, не исключают, что он может быть и на Полесье. Известно, что пропал он под Житомиром.

Рост пропавшего бойца ВСУ около 183 см, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета, черная борода. На мизинце левой руки татуировка группа крови “III +“.

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Был одет: черные брюки с боковыми карманами, черная куртка из ткани, темно-синий гольф, черные кроссовки с белыми вставками. С собой имел зеленый военный рюкзак с металлической биркой “Моружко“, зеленая барсетка через плечо.

Рост пропавшего бойца ВСУ около 183 см соцсети

Как сообщалось в соцсетях в июне, в Днепре пропал еще один боец ВСУ.

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