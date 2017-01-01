Дубинский требует лишить Абромавичуса украинского гражданства

Скандальный нардеп обратился в Миграционную службу.

Скандальный народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский обратился в Миграционную службу Украины с требованием лишить генерального директора Укроборонпрома Абромавичус украинского гражданства.

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Фото заявления на имя главы ведомства Максима Соколюка нардеп опубликован на своем Telegram-канале.

Дубинский заявил, что Абромавичуса должны лишить гражданства Украины на том основании, что, получив украинский паспорт в 2014 году, чиновник так и не прекратил свое литовской гражданство.

На основании вышеизложенного прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса, - написал Дубинский.

Документ t.me/dubinskypro

Документ t.me/dubinskypro

Напомним, НБУ подал в суд на Дубинского за клевету. Нацбанк считает, что нардеп виноват в информационной атаке на ведомство.

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