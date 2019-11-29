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В Одессе техника сносит самострои: В некоторых спят дети

Комментариев: 2
Снос "нахалстроев" комментируют пользователи.
В Одессе техника сносит самострои: В некоторых спят дети
© dumskaya.net
Фото 1/8
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
  • При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
В Одессе техника сносит самострои: В некоторых спят дети
При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома
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В Одессе на улице Гвардейской утром 29 ноября продолжается снос трех двухэтажных незаконно построенных домов. Квартал оцеплен полицией, движение транспорта перекрыто.

Об этом сообщает Думская.

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28 ноября руководитель городского управления ГАСК Александр Авдеев сообщил, что три двухэтажных дома на улице Гвардейской возведены на захваченной у города земле без разрешительных документов. В сентябре нынешнего года суд вынес решение о демонтаже объектов.

“Вчера снос пришлось остановить из-за неотключенной газовой трубы, однако сегодня утром техника вернулась снова и продолжила демонтаж“, - уточняет местное издание.

Стоит отметить, что один из домов уже заселен. При появлении техники вышла женщина и заявила, что никуда не уйдет из дома, потому что там спят ее дети. Пока рабочие демонтируют нежилые строения.

Как сообщалось в феврале, в Затоке мужчина захватил участок и стрелял по коммунальщикам.

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Теги: дом, самострой, Одесса, снос
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Комментариев (2)
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Anvla    29.11.2019, 13:55
Оценка:  0
Anvla
А почему только два? Заказуха видно...
Letohradek    29.11.2019, 13:50
Оценка:  +1
Letohradek
Наверняка кто-то из потерпевших голосовал за квартального барана ...
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