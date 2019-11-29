Найем в Укроборонпроме получает в 10 раз больше, чем глава концерна

Зарплата Найема существенно превысила зарплату главы ведомства.

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назвал сумму выплат на новом посту.

Читай также: Дубинский требует лишить Абромавичуса украинского гражданства

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Найема, ежемесячно он получает зарплату, которая составляет около 43 тысяч гривен в месяц. При этом чиновник добавил, что скоро его зарплата существенно увеличится.

Моя зарплата сейчас составляет около 43 тысяч гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена, - сказал Найем.

Читай также: Китай купил Мотор Сич - Абромавичус

К слову, зарплата Найема в десять раз превышает зарплату главы концерна Айвараса Абромавичуса. Чиновник объяснил, почему возникла такая ситуация.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" на момент, когда Айварас был избран или назначен, он не был в полном составе, не имел полномочий. Поэтому с ним не был подписан контракт, а если с ним не был подписан контракт, он может получать только минимум и до этого минимума могут только добавляться какие-то надбавки за секретность или научную степень и тому подобное. Все это вместе составляет ту сумму, которую он назвал, 4200 или 4700 гривен, - сказал Найем.

Напомним, Найем стал замглавы Укроборонпрома. Бывший нардеп хочет превратить концерн в сильный бизнес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram