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Найем в Укроборонпроме получает в 10 раз больше, чем глава концерна

Комментариев: 8
Зарплата Найема существенно превысила зарплату главы ведомства.
Мустафа Найем
Мустафа Найем
Фейсбук

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назвал сумму выплат на новом посту.

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Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Найема, ежемесячно он получает зарплату, которая составляет около 43 тысяч гривен в месяц. При этом чиновник добавил, что скоро его зарплата существенно увеличится.

Моя зарплата сейчас составляет около 43 тысяч гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена, - сказал Найем.

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К слову, зарплата Найема в десять раз превышает зарплату главы концерна Айвараса Абромавичуса. Чиновник объяснил, почему возникла такая ситуация.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" на момент, когда Айварас был избран или назначен, он не был в полном составе, не имел полномочий. Поэтому с ним не был подписан контракт, а если с ним не был подписан контракт, он может получать только минимум и до этого минимума могут только добавляться какие-то надбавки за секретность или научную степень и тому подобное. Все это вместе составляет ту сумму, которую он назвал, 4200 или 4700 гривен, - сказал Найем.

Напомним, Найем стал замглавы Укроборонпрома. Бывший нардеп хочет превратить концерн в сильный бизнес.

 

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Теги: Укроборонпром, Найем, Абромавичус, зарплата
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Комментариев (8)
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бараны    29.11.2019, 15:06
Оценка:  +2
бараны
это вообще не зрада? вы такое могли себе представить ?кругом СороС!
nelci    29.11.2019, 14:43
Оценка:  +4
nelci
Тов. Сорос хорошо оплачивает услуги своих агентов влияния, не надо завидывать, вы знали зачем делают майданы?
Теперь будете знать и расплачиваться и дети и внуки ваши будут расплачиваться .....
fkrfyfan    29.11.2019, 14:41
Оценка:  +3
fkrfyfan
Средненький журналюга и замглавы оборонпрома? А почему не генеральный конструктор КБ Антонова?
ВасяизИваново    29.11.2019, 14:32
Оценка:  +3
ВасяизИваново
Панове, вы не правы, У него огромные заслуги перед Украиной - именно он замутил Майдан, а это, как показывает недавняя история, дорогого стоит!
ВасяизИваново    29.11.2019, 15:18
Оценка:  0
ВасяизИваново
Ох и весьма дорогого!
Мыкола    29.11.2019, 14:14
Оценка:  +5
Мыкола
Как же надо не любить украинский народ, чтобы заезжим гастролерам платить в десятки раз больше, чем обычным украинцам ! И это все началось при Порошенко !
Spiarmint    29.11.2019, 14:13
Оценка:  +1
Spiarmint
А губа не треснет?
ЛюблюУкраину    29.11.2019, 14:06
Оценка:  +4
ЛюблюУкраину
Лысый афганец и тут хорошо пристроился
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